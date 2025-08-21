В Нижегородской области начали использовать ИИ для консультаций по госуслугам

Искусственный интеллект в Нижегородской области начали использовать для консультаций пользователей регионального портала госуслуг. Он помогает обрабатывать запросы граждан, подбирает ответы на вопросы и предоставляет список подходящих услуг.

По словам замгубернатора Егора Полякова, пользователь может сформулировать вопрос так, как спросил бы обычного человека. К примеру, он может уточнить, как встать в очередь и получить жилье при социальном найме. В сложных случаях к диалогу может подключиться оператор.

Сейчас ИИ-помощник работает в тестовом режиме.

Андрей Репин