В Нижегородской области начали использовать ИИ для консультаций по госуслугам
Искусственный интеллект в Нижегородской области начали использовать для консультаций пользователей регионального портала госуслуг. Он помогает обрабатывать запросы граждан, подбирает ответы на вопросы и предоставляет список подходящих услуг.
По словам замгубернатора Егора Полякова, пользователь может сформулировать вопрос так, как спросил бы обычного человека. К примеру, он может уточнить, как встать в очередь и получить жилье при социальном найме. В сложных случаях к диалогу может подключиться оператор.
Сейчас ИИ-помощник работает в тестовом режиме.