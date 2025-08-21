Wildberries запустил доставку лекарств из «Еаптеки»

На маркетплейсе Wildberries появилась возможность заказать товары из «Еаптеки». Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.

Сейчас через маркетплейс в «Еаптеке» можно заказать некоторые безрецептурные препараты, витамины, медицинскую технику и косметические средства. Функция доступна в 47 регионах России, отмечается в сообщении РВБ. Срок доставки — от пяти часов, есть возможность выбрать время для курьерской доставки.

В Москве и области можно заказать товар из аптеки на Wildberries и забрать его в одном из 80 пунктов сети «Еаптека», отметили в пресс-службе.