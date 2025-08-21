Торговый центр «Лапландия» в Кемерове закрыло следствие на время осмотра

Кемеровский торговый центр «Лапландия» 21 августа оказался закрыт после пожара на его фасаде и части крыши накануне. Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области, работа объекта остановлена, так как продолжается осмотр места происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Матющенко, Коммерсантъ Фото: Юлия Матющенко, Коммерсантъ

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, пожар затронул часть фасада, еще до приезда подразделений пожарных 860 человек вышли из ТЦ самостоятельно. В результате происшествия частично пострадали фасад и кровля торгового центра на площади 110 кв. м.

Напомним, что «Лапландия» была закрыта в июне 2021 года из-за нарушений правил пожарной безопасности, их устранение заняло 14 месяцев, заново ТЦ был запущен в августе 2022 года.

Игорь Лавренков, Кемерово