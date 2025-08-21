Саратовский колледж ищет поставщика учебного комплекса для реализации федпроекта

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса» ищет подрядчика для поставки учебного комплекса в целях реализации федерального проекта «Профессионалитет». Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнитель должен поставить учебный комплекс по адресу: г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., зд. 16В стр. 1. Финансирование осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие образования в Саратовской области». Договор действует до 31 декабря этого года.

Учебный комплекс должен быть 2024-2025 года выпуска, ранее не бывшим в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, без тех или иных ограничений к свободному обращению на территории РФ. Он должен соответствовать техническим условиям, которые отражают все последние модификации и конструкции.

Извещение о закупке размещено 20 августа. Заявки принимаются до 5 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 6,4 млн руб.

Павел Фролов