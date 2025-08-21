В Нижнем Новгороде за двойное убийство задержан рецидивист

Полиция задержала в Нижнем Новгороде 41-летнего уроженца Калининградской области по подозрению в убийстве двух человек. По данным МВД, фигурант обезглавил своих жертв в квартире на улице Раевского. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержанный сообщил полицейским, что снимал комнату у убитой хозяйки квартиры: он был знаком с зятем ее дочери. Фигурант вел скитальческий образ жизни и периодически жил в этой комнате. Ранее он уже был судим за убийство.

В СУ СК добавили, что обвиняемый зарезал жертв во время ссоры, а затем обезглавил тела. Чтобы скрыть следы преступления, он вынес тела по частям и спрятал останки в гаражах, а затем скрылся. Ведется следствие.

Владимир Зубарев