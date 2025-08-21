Роскачество назвало марки филе минтая с повышенным содержанием льда

Роскачество обнаружило превышение количества ледяной глазури в филе минтая торговых марок «Вкусвилл», «Глобус», «Северная гавань» и «Каждый день». В Telegram-канале ведомства сообщили, что в ходе экспертизы продукта проверили 16 марок по 54 показателям.

«Превышение глазури (более 5%) выявлено у четырех торговых марок: "Вкусвилл" (8,5%), "Глобус" (8,4%), "Северная гавань" (9,3%), "Каждый день" (10,2%). Это прямое нарушение технического регламента»,— отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что после разморозки масса нетто отличалась от заявленной на упаковке только у марки «Каждый день» (фактически 542 г вместо 570 г). В продукции не обнаружили содержание тяжелых металлов, паразитов и токсичных элементов.