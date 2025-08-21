В Прикамье установили максимальную налоговую ставку для игорных заведений

В Пермском крае установлена максимальная налоговая ставка для игорного бизнеса. Владельцы процессинговых центров интерактивных ставок букмекерских организаций будут платить 10 млн руб. в месяц за такой объект. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания Пермского края в первом чтении. Проект закона приводит региональное законодательство в соответствии с федеральным.

Как отмечает пресс-служба краевого заксобрания, на данный момент в Прикамье не зарегистрировано ни одного процессингового центра интерактивных ставок букмекерских контор, однако в регионе работает 21 пункт приема букмекерских ставок. Налоговая ставка для таких объектов составляет 14 тыс. руб.

