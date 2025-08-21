В Перми резерв мест на кладбищах рассчитан на пять лет

В 2025 году в Перми подготовлено 900 новых мест для захоронения в границах Северного кладбища. Из них для почетных и воинских захоронений выделено 400 мест, для общих — 500. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на депутата пермской гордумы Алексея Овчинникова. По информации издания, на август этого года резерв подготовленных мест для захоронения на кладбищах составляет 4882. Предполагается, что этого количества достаточно на пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее ГКУ ПК «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на определение подрядчика по оказанию услуги инвентаризации мест захоронения на территории Пермского края. Начальная цена составляет 19,4 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», соответствующий механизм будет внедрен в пяти районах Прикамья, включая Добрянку, Березники, Краснокамск, Чердынь и Пермский муниципальный округ. Источники в краевом правительстве отмечают, что проект реализуется по инициативе муниципальных властей. Кроме этого, пермские власти предусмотрят дополнительный бюджет на формирование единой информационной электронной базы данных по захоронениям: в 2025 году — в размере 29,4 млн руб., в 2026-м — 72,5 млн руб.