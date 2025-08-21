В отношении жителя Астрахани возбудили дело за взятку судебному приставу

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил в отношении местного жителя уголовное дело о даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, днем 27 июля этого года фигурант в целях решения вопроса о прекращении исполнительных производств в отношении своего знакомого дал 15 тыс. руб. взятки судебному приставу в кафе на ул. Минусинской в Кировском районе Астрахани. Сотрудники полиции пресекли преступные действия.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов