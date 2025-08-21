ФСБ: иностранец пытался вывезти похищенные документы ВПК через Азербайджан

ФСБ сообщила о задержании на границе с Азербайджаном иностранного гражданина, который подозревается в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Мужчина был задержан на автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» в Дагестане. Согласно заявлению Центра общественных связей ФСБ, это «завербованный СБУ гражданин иностранного государства Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы 1989 г. р.». По версии следствия, он пытался вывезти из России материалы «служебного характера», добытые «в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса».

После задержания мужчина заявил, что действовал «по указанию проживающего на Украине брата...являющегося агентом СБУ». Он признался, что забрал из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон «для переправки на Украину», добавили в ведомстве.