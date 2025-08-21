На крыльях
Бабочки, стрекозы и другие крылатые создания в творчестве российских ювелиров
Крылатые насекомые стали вдохновением и объектом для ювелирных экспериментов c начала XX столетия. Их изысканные крылья и фантазийные силуэты немало обогатили стиль ар-нуво, причем не только в области украшений. Свои виды бабочек вывели ювелиры Van Cleef & Arpels, Graff и Tiffany. Многодельные драгоценные крылья в виде огромных брошей создают современные ювелирные художники, главным образом из Китая — Уоллес Чан, Синди Чао, Мишель Онг. Российские мастера предлагают свою интерпретацию.
У бренда Natasha Libelle есть отдельная коллекция Libelle, посвященная стрекозам с ажурным узором на крыльях. Диана Джанелли сделала сет из кольца и серег с голубыми топазами фантазийной огранки. Бабочка как символ непрестанного преображения стала главным героем персональной выставки Ильгиза Фазулзянова (прошла в прошлом году в Петербурге) — сегодня ювелир работает не только с золотом и эмалью, но и с костью.
Из авторской эмали исполнены полупрозрачные крылья бабочек Маргариты Зиминой и Екатерины Костригиной. Самый распространенный ювелирный прием — инкрустация крыльев бриллиантами (как на броши Mercury) или цветными камнями (брошь Chamovskikh с сапфирами в невидимой закрепке). Стрекозы из романтической коллекции Cluev получили крылья с кабошонами опалов.