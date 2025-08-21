Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Крылатые насекомые стали вдохновением и объектом для ювелирных экспериментов c начала XX столетия. Их изысканные крылья и фантазийные силуэты немало обогатили стиль ар-нуво, причем не только в области украшений. Свои виды бабочек вывели ювелиры Van Cleef & Arpels, Graff и Tiffany. Многодельные драгоценные крылья в виде огромных брошей создают современные ювелирные художники, главным образом из Китая — Уоллес Чан, Синди Чао, Мишель Онг. Российские мастера предлагают свою интерпретацию.

Брошь Libelle с турмалином, Natasha Libelle Брошь Libelle с морганитом и эмалью, Natasha Libelle Брошь Libelle с топазами и сапфирами, Natasha Libelle Брошь «Трепет» с опалами, цаворитами, бриллиантами, Cluev Серьги и кольцо, белое золото, топазы, бриллианты, Dzhanelli

У бренда Natasha Libelle есть отдельная коллекция Libelle, посвященная стрекозам с ажурным узором на крыльях. Диана Джанелли сделала сет из кольца и серег с голубыми топазами фантазийной огранки. Бабочка как символ непрестанного преображения стала главным героем персональной выставки Ильгиза Фазулзянова (прошла в прошлом году в Петербурге) — сегодня ювелир работает не только с золотом и эмалью, но и с костью.

Брошь-булавка «Готическая бабочка», золото, эмаль, Margarita Zimina Брошь «Бабочка» с эмалью, жемчугом, бриллиантами, Ekaterina Kostrigina Брошь с демантоидами и бриллиантами, Marco Брошь «Бабочка», кость, эмаль, Ilgiz F. Брошь, золото, титан, рубеллит, рубины, сапфиры, Ilgiz F.

Из авторской эмали исполнены полупрозрачные крылья бабочек Маргариты Зиминой и Екатерины Костригиной. Самый распространенный ювелирный прием — инкрустация крыльев бриллиантами (как на броши Mercury) или цветными камнями (брошь Chamovskikh с сапфирами в невидимой закрепке). Стрекозы из романтической коллекции Cluev получили крылья с кабошонами опалов.

Брошь Classic, Mercury Брошь с цветными сапфирами и бриллиантами, Chamovskikh Брошь с синими сапфирами и бриллиантами, Chamovskikh Пусеты «Матрешки» из золота, Liza Borzaya Пусета-шмель, золото, эмаль, бриллианты, Liza Borzaya Украшение на руку, золото, бриллианты, Sutra (Mercury) Подвеска, золото, бриллианты, Crivelli Колье Liberty, золото, бриллианты, Pasquale Bruni Брошь Butterfly, серебро, перламутр, кубический цирконий, Style Avenue

Нина Спиридонова