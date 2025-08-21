2ГИС запустил детский профиль с уведомлениями о посещении локаций

У функции «Друзья на карте» геосервиса 2ГИС появился детский профиль: он позволяет родителям видеть, где находится их ребенок, и получать уведомления о его передвижениях. Об этом сообщили ТАСС в 2ГИС.

Среди прочего, нововведение позволяет родителям получать уведомления о новых друзьях ребенка и видеть уровень заряда его телефона. А в скором будущем разработчики пообещали добавить историю перемещений. По словам представителей 2ГИС, ее будут видеть только родители.

При этом дети не смогут сами отключить функцию передачи данных о своем местоположении или отвязать свою учетную запись.