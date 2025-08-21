Из томских трамваев и троллейбусов уберут рекламу

Томское УМП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) откажется от размещения рекламы на подвижном составе. Об этом сообщил мэр Дмитрий Махиня по итогам совещания о ситуации на муниципальном транспорте.

«Реклама выглядит далеко не всегда уместно, да и значительных денег предприятию не приносит. Решили, что пора убрать лишний визуальный шум с городских улиц и привести к единому внешнему виду наш транспорт»,— объяснил он.

На сайте ТТУ указывается, что рекламодатели могут разместить свои материалы на бортах, а также в салоне. Например, стоимость размещения в салоне одного трамвая или троллейбуса обойдется в 922 руб. в месяц. У ТТУ более 80 единиц подвижного состава

Валерий Лавский