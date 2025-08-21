В Ульяновске рассмотрят уголовное дело о гибели ребенка от наезда на него такси

В Ульяновске после утверждения обвинительного заключения в суд направлено уголовное дело жительницы города Светланы Бариновой, обвиняемой в грубом нарушении ПДД, которое привело к гибели ребенка (ч. 3 ст. 264 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом в четверг сообщила прокуратура региона.

По данным следствия, 56-летняя Светлана Баринова работала водителем такси на автомобиле Ssangyong Actyon. 14 июня 2025 года она везла семью — родителей с ребенком, которому накануне исполнилось восемь лет. На парковочной площадке возле супермаркета «Гулливер» на улице Автозаводской она высадила пассажиров, а маленький мальчик, выйдя после родителей, задержался на парковочной площадке — присев, он стал что-то искать в своем школьном портфеле. В это время, обвиняемая стала разворачиваться и, нарушив ПДД, не убедившись в безопасности движения и выезжая на запрещенную для движения в этом направлении полосу, наехала на ребенка передним, а затем задним колесом. Мальчику были причинены множественные травмы, от которых он скончался на месте происшествия.

Обвиняемая первоначально признала свою вину, но затем от признания отказалась, заявив следствию, что «не понимает, в чем ее обвиняют», и «случившиеся является несчастным случаем, который произошел в связи с тем, что родители мальчика не уследили за своим ребенком».

Андрей Васильев, Ульяновск