Генпрокуратура вынесла представление директору ФСИН после проверок в СИЗО

Генпрокуратура выявила нарушения в учреждениях уголовно-исполнительной системы Орловской области. Ведомство внесло представление директору Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву.

Согласно пресс-релизу, в учреждениях региона прокуратура проверила соблюдение законодательства при исполнении уголовных наказаний, содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых. Более 60 работников уголовно-исполнительной системы региона были привлечены к дисциплинарной ответственности.

По данным ведомства, акт прокурорского реагирования «был рассмотрен и полностью удовлетворен», и ФСИН приняла меры по усилению контроля за деятельностью подведомственных учреждений. В частности, восстановлены трудовые права осужденных, организовано медобследование, устранены нарушения закона о санитарии, пожарной и промышленной безопасности. Другие подробности не приводятся.

Число осужденных, которым оказали помощь, не приводится, как и другие подробности о нарушениях. Согласно сайту ФСИН, в Орловской области расположены три исправительных колонии (одна — строгого режима), две колонии-поселения и один СИЗО в городе Орел.