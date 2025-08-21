Володин призвал российские компании не брать на работу вернувшихся релокантов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что большинство его коллег по нижней палате парламента выступают против приема на госслужбу вернувшихся релокантов. Также их не должны трудоустраивать государственные компании, пишет депутат в своем канале в нацмессенджере Max.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По мнению господина Володина, гражданин, «предавший свою страну, совершивший подлый поступок» не должен становиться «государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях». Он заявил, что релоканты не захотели защищать Россию, после отъезда высказывались в поддержку Украины, и «оправдания этому нет». Сегодня, по словам спикера, россияне возвращаются из эмиграции и «начинают ходить по кабинетам госкорпораций, крупных компаний». Он утверждает, что это вызывает недовольство у других россиян, и они жалуются депутатам.

«В последнее время приходит много обращений от вас с просьбой этого не допустить, — пишет Вячеслав Володин. — Звучат конкретные примеры».

Спикер Госдумы считает, что частным компаниям при приеме на работу релоканта тоже «надо осознать», что этот человек «бросил родителей, предал родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок».