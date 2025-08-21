Башкирия вошла в топ-3 регионов по числу оформленных договоров аренды участков

С начала этого года в Башкирии зарегистрировано более 10,2 тыс. договоров аренды земельных участков, сообщает пресс-служба правительства региона. Республика находится на третьем месте в стране по числу оформленных договоров аренды земли. На первом месте — Алтайский край, где с начала года заключили 19 тыс. договоров по аренде участков, на втором — Ростовская область (11,8 тыс. договоров).

Руководитель Управления Росреестра по республике Петр Клец отметил, что в регионе договор аренды регистрируется в среднем за сутки.

По данным Росреестра, в России с начала года оформили более 309 тыс. договоров аренды земли, а за аналогичный период 2024 года — 313 тыс. договоров. Больше всего зарегистрированных договоров аренды земельных участков было в Сибирском (56,7 тыс. договоров), Приволжском (54 тыс.) и Центральном (46,1 тыс.) федеральных округах.

Майя Иванова