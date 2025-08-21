Двое астраханцев пойдут под суд за мошенничество на 7 млн по линии федпроекта

Ахтубинский районный суд Астраханской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении двух местных жителей — индивидуального предпринимателя и должностного лица муниципального образования. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным сайта Ахтубинского районного суда Астраханской области, фигурантами уголовного дела являются Инна Леонтьева и Виктор Шиловский. Дело зарегистрировано в суде 11 августа.

Согласно релизу, с октября 2023 по апрель 2024 года фигуранты похитили деньги, выделенные в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» госпрограммы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области». Причиненный муниципальному образованию ущерб оценили на сумму более 7 млн руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Также суд рассмотрит иск прокуратуры о возмещении ущерба в солидарном порядке.

Павел Фролов