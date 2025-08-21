На реконструкцию Чусовского моста направят более 3 млрд рублей в 2027 году

В 2027 году в бюджете Пермского края предусмотрят 3,101 млрд руб. в связи с увеличением стоимости строительства Чусовского моста. Согласно финансово-экономическому обоснованию краевого бюджета, были внесены корректировки в проектно-сметную документацию объекта в части технических решений. Согласно принятому бюджету на 2025–2027 годы, на реализацию проекта предусмотрено 34,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), строящее мост через Чусовую, определилось с новым генподрядчиком: им стало краевое ООО «Дом.59», входящее в состав АО «Корпорация развития Пермского края». Ранее ПКК расторгла договор с АО «Стройтрансгаз» на строительство Чусовского моста. Концессионное соглашение с обществом было подписано в 2017 году. По условиям договора, после строительства нового моста «Стройтрансгаз» еще в начале 2023 года должен был начать ремонт старого перехода, но так и не сделал работу.