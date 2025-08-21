Shaman планирует второй концерт в КНДР до конца 2025 года

Российский певец Ярослав Дронов (псевдоним Shaman) рассказал, что был тепло встречен в Северной Корее, которую он посетил на прошлой неделе. Певец намерен до конца года снова выступить в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Дронов (Shaman)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ярослав Дронов (Shaman)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дронов заявил, что северокорейцы обычно сдержаны, но ему во время выступления «удалось их раскрыть», они подпевали. «Зрители начали вставать с мест и пытаться дотянуться (до меня)... Я смог "раскачать" эту публику и сделаю это вновь, как только опять поеду туда»,— сказал ТАСС певец.

Концерт прошел 15 августа 2025 года в Пхеньянском дворце спорта. Его смотрел лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Помимо Shaman на мероприятии выступили Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда», Ансамбль песни и пляски ВДВ.