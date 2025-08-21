В Башкирии экс-сотрудник ГИБДД обвиняется в получении взяток и мошенничестве

Бижбулякский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело 37-летнего жителя Белебея, который обвиняется в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2021-2022 годах сотрудник территориального отдела МВД получил от четверых человек взятки за то, что не привлекал к административной ответственности водителей с признаками алкогольного опьянения, а также лишенных права управления автомобилями.

Размер незаконного вознаграждения составлял от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб. В общей сложности бывший инспектор получил 120 тыс. руб. взяток.

Также в апреле 2023 года фигурант уголовного дела, обманув жительницу Белебея, что может содействовать в получении водительских прав для ее супруга без сдачи теоретического и практического экзаменов, похитил у нее 60 тыс. руб.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по Башкирии. Обвиняемого уволили со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции.

Майя Иванова