В Башкирии в аварии погиб 16-летний мотоциклист

В Благовещенском районе в ДТП погиб 16-летний мотоциклист. По словам начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Владимира Севастьянова, авария произошла сегодня ночью на 58 км автодороги Уфа-Янаул. По предварительным данным, грузовик Renault Premium под управлением 48-летнего водителя, двигаясь со стороны Бирска в направлении Благовещенска, столкнулся с попутным мотоциклом Cobra Crossfire, за рулем которого находился 16-летний подросток. Мотоциклист скончался на месте происшествия.

Известно, что погибший был студентом второго курса Уфимского многопрофильного колледжа, водительских прав соответствующей категории у него не было.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Майя Иванова