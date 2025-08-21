Мэрия ограничила центральный проход к ТЦ, сноса которого добивается в суде

Городские власти заменили кадки с растениями вокруг ТЦ на ул. Ленина, 66а, а также закрыли центральный проход к нему. Если ранее кадки стояли на расстоянии, то теперь они соединены друг с другом, что препятствует входу в здание. Напомним, сноса торгового объекта муниципалитет добивается в судебном порядке. По мнению администрации Перми, в ходе обследования здания были выявлены признаки самовольной реконструкции объекта.

Фото: Дмитрий Астахов

Согласно онлайн-справочнику 2ГИС, в ТЦ на ул. Попова, 66а, находится салон цветов, кафе быстрого питания Doner City и магазин «Лион». Зданием управляет ООО «Траст-Центр» Сергея Турышева. C конца прошлого года арбитражный суд рассматривает заявление городского департамента земельных отношений к ООО. Администрация требует снести здание по ул. Ленина, 66а. В мэрии полагают, что оно является самовольной постройкой.

Недавно департамент подал в суд еще один иск к «Траст-Центру». Структура администрации хочет обязать ответчика прекратить нецелевое использование участка, освободить его от киоска и торгового павильона.