В Тольятти вандалы повредили объекты в парке

В парке Центрального района Тольятти зафиксированы акты вандализма. Повреждены недавно установленные новые скамейки. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сотрудники МБУ "Зеленстрой" практически ежедневно сталкиваются с актами вандализма: свежая краска перечеркнута граффити, повреждены конструкции игровых или спортивных площадок»,— говорится в сообщении.

В связи с этим администрация Тольятти призвала горожан быть внимательнее к состоянию общественных пространств. Свидетелей вандализма в парках или скверах просят сообщить об этих фактах в МБУ «Зеленстрой» по телефону: 22-07-82.

Георгий Портнов