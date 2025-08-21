Слушатель «Времени героев» стал представителем правительства Хакасии

Леонид Лапин назначен представителем правительства Хакасии в новых регионах. О своем кадровом решении сообщил глава республики Валентин Коновалов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Леонид Григорьевич будет координировать реализацию специального инфраструктурного проекта на территории Свердловского муниципального округа Луганской Народной республики, деятельность волонтерских организаций, оказание помощи нашим бойцам, доставку гуманитарных грузов»,— говорится в сообщении о круге его обязанностей.

Ранее этот пост занимал бывший заместитель главы региона Сергей Комаров. Он отвечал за взаимодействие Хакасии с новыми регионами с января 2024 года.

Леонид Лапин является участником специальной военной операции, слушателем кадровой программы «Время героев».

Валерий Лавский