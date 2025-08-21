В Татарстане планируют включить ветеранов боевых действий в льготную квоту

В Татарстане планируют включить ветеранов боевых действий в число граждан, особо нуждающихся в социальной защите при трудоустройстве. Соответствующий законопроект проходит антикоррупционную экспертизу.

Поправки предусматривают дополнение закона о квотировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите. В перечень льготников планируют включить лиц, указанных в федеральном законе «О ветеранах», включая участников специальной военной операции.

Согласно пояснительной записке, изменения направлены на увеличение занятости и социализации ветеранов боевых действий. Для них будут резервироваться отдельные виды работ и профессий наравне с другими социально незащищенными категориями граждан.

В настоящее время в перечень граждан, особо нуждающихся в социальной защите, входят 11 категорий: несовершеннолетние, дети-сироты, граждане предпенсионного возраста, беженцы, уволенные с военной службы и другие.

Анар Зейналов