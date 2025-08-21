В Самаре предложили построить храм у стрип-клуба

Публичные слушания на тему строительства храма прошли в Самаре. 36 участников общественных обсуждений поддержали проект, семь выступили против. Заключение по итогам публичных слушаний опубликовано на сайте городской администрации.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Перед этим ПАО «Вымпелком» предложило отдать участок на Московском шоссе площадью более одной тыс. кв. м под религиозное использование. Рядом с местом возможной стройки находится стрип-клуб.

Сторонники проекта отметили, что в Самаре появится еще одно место, где можно будет «духовно и нравственно обогатиться» и что жители нуждаются в еще одном храме. Противники строительства сочли выбранное для стройки место неподходящим и решили, что она создаст «проблемы с парковкой, шумом, уборкой территории и доступом для других арендаторов».

Георгий Портнов