В Татарстане ввели режим беспилотной опасности четвертый раз за неделю

В Татарстане в 4:13 мск объявили режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в приложении МЧС России. Это стало четвертым случаем введения такого режима за текущую неделю.

Предыдущий режим беспилотной опасности в республике действовал 20 августа с 5:07 до 9:08 мск. В понедельник режим вводили дважды: первый раз с 5:43, но уже через полчаса его отменили. Повторно режим был введен с 7:59 до 10:09 мск.

Информация о закрытии аэропортов Татарстана на момент публикации не поступала. Режим беспилотной опасности вводится при обнаружении БПЛА, движущегося в направлении республики.

Анар Зейналов