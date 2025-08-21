В России резко сократился темп роста продаж энергетиков

В июле розничные продажи энергетиков в России в натуральном выражении выросли на 7% год к году, в денежном — на 20%, подсчитали в «Эвотор» (разработчик кассового ПО). С начала года темпы роста существенно замедлились. В январе рост натуральных продаж энергетиков оценивался в 24% год к году, денежных — в 38%.

Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов заявил, что в марте—мае 2025 года натуральные продажи в категории выросли на 5,6% год к году, в предыдущие три месяца рост составлял 19,8%. В «Чек Индексе» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) в январе—июне отметили несущественное увеличение числа трансакций по покупке энергетиков — на 2% год к году.

Согласно подсчетам платежного сервиса T-Pay, в марте—июле количество покупок энергетиков сократилось на 9% год к году. Спрос на прохладительные напитки не изменился.

Замедление роста рынка энергетиков аналитики «Эвотор» и NTech связывают со вступившим в силу с 1 марта 2025 года запретом на их продажу несовершеннолетним. Из-за этого, как пояснила гендиректор компании «Союзнапитки» Алла Андреева, закрылась часть каналов продаж, например вендинговые автоматы. До марта на них приходилось 10% релизации.

