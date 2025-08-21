Экс-директора «Жилфонд Барнаул» осудили на 7 лет за хищение более 121 млн рублей

Индустриальный райсуд Барнаула вынес приговор в отношении бывшего руководителя ООО «Жилфонд Барнаул» Людмилы Авдюхиной. Ее признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подсудимой назначили семь лет колонии общего режима и штраф в 800 тыс. руб., сообщает прокуратура Алтайского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2021-го по 2022 год фигурантка дела заключила с 22 клиентами договоры безвозмездного хранения. После чего похитила их средства. Еще девять человек передали деньги мошеннице якобы для участия в инвестиционных проектах. Общая сумма ущерба превысила 121 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2022-го Людмила Авдюхина покинула Россию. В январе 2024-го сотрудники Интерпола задержали ее в районе Кабальито в Буэнос-Айресе. В том же году злоумышленницу экстрадировали в РФ.

Александра Стрелкова