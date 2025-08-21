Почему тысячи людей выбирают местом работы курорт «Манжерок»

Привлечение квалифицированных сотрудников — одна из главных задач крупного бизнеса. Как «Манжерок» создает комфортную рабочую среду и почему тысячи сотрудников выбирают его в качестве работодателя — читайте в статье.

Реализация инвестпроектов меняет рынок труда в стране и создает новые рабочие места для тысяч людей.

В Республике Алтай таким примером является всесезонный курорт Сбера «Манжерок». Это один из самых масштабных туристских проектов страны. По данным республиканского правительства, «Манжерок» — самый крупный работодатель в регионе, — получил статус «Региональный инвестор» и «Социальный инвестор» Республики Алтай не только благодаря привлечению средств в экономику, но и созданию рабочих мест.

На сегодняшний день компания насчитывает 3026 сотрудников. Годом ранее их число было практически в два раза меньше. Благодаря новым туристическим объектам, введенным за последние два года, и сбалансированной социальной политике, количество рабочих мест увеличилось на 43%.

По словам генерального директора Владимира Щербинина, в подборе персонала компания всегда отдает приоритет жителям республики. Сейчас 70% работников — это проживающие в регионе.

Крупные компании, такие как «Манжерок», устанавливают на рынке новые стандарты, обеспечивая высокий уровень условий труда, предоставляя социальные гарантии, достойную заработную плату, различные программы лояльности и трансфер.

В рамках официального трудоустройства по ТК РФ работники «Манжерока» получают «белую» заработную плату, соответствующую высокому уровню дохода.



Курорт заботится о своих сотрудниках, в том числе предоставляя бесплатный трансфер до работы и обратно, а также жилье для тех, кто приезжает из других городов. На территории курорта доступно разнообразное питание, а также программы для личного и профессионального развития.

Кроме того, сотрудники могут воспользоваться специальными скидками на услуги курорта и выгодными условиями по продуктам ПАО «Сбербанк».

Для будущих и действующих сотрудников наличие уникальных условий, повышающих комфорт, становится особенно важно. В таких компаниях они видят стабильного и надежного работодателя, возможность трудиться вне зависимости от сезона, развиваться в профессии.

Почему люди выбирали местом своей работы «Манжерок», за что его ценят и любят как работодателя и как карьера на курорте изменила их жизнь, рассказали сотрудники курорта.

«Манжерок»: трудиться там, где твой дом

Люди чувствуют особую связь с местом, где они родились, — с родным городом или регионом. Работая здесь, они сохраняют близкие отношения с семьей и друзьями. Особенно это чувствуется в небольших регионах, где такие связи между жителями глубже. Но дело не только в психологическом комфорте, но и ощущении значимости своего вклада.

Максим Попов пришел работать в «Манжерок» полтора года назад. Первые шесть месяцев он занимал должность старшего повара, а затем его повысили до су-шефа. Максим — повар пятого разряда.

Максим Попов, су-шеф кафе «Аэропорт» «Для меня было важно работать в регионе, в котором я родился и который является моим домом. Я окончил Горно-Алтайский колледж имени Гнездилова по специальности «Организация обслуживания в общественном питании», работал здесь преподавателем на протяжении трех лет. О вакансии в «Манжероке» я узнал от своих студентов-выпускников, с которыми поддерживал связь. Отправил резюме и меня приняли».

По его словам, на курорте «Манжерок» можно реализовать себя и свои идеи. «В этом помогает грамотное руководство, у меня — в лице бренд-шефа, являющегося не просто начальником, но и наставником, который посоветует и подскажет, какое решение лучше принять. По сей день я с благодарностью продолжаю трудиться на благо курорта», — говорит Максим Попов.

Еще один большой плюс в том, что здесь работает огромное количество профессионалов. Это позволяет перенимать опыт других и делиться своим. «Больше всего я люблю кухню малых народов Горного Алтая, в ней очень много интересных и уникальных блюд. В свое время я побывал в Москве, Нижнем Новгороде и даже в одном из городов Италии — и везде представлял местную кухню», — говорит Максим Попов.

За все время работы больше всего ему запомнились дни проведения международного фестиваля «Большой Алтай». «Мы готовили боорсоки — алтайские пончики — обжаренные в масле шарики из теста. Подавали с медом и вареньем. Их разбирали на ура. Один из местных гостей, житель Кош-Агачского района, попробовав блюдо, сказал, что боорсок очень вкусный, как у мамы. Это высокая оценка для повара. Она показывает, что ты не просто специалист, который хорошо готовит, но и понимает внутреннюю гастрономическую культуру региона», — поделился Максим.

Ким Кине работает на курорте «Манжерок» на протяжении семи лет. В 2018 году он пришел на должность системного администратора, а сейчас занимает пост исполняющего обязанности начальника отдела кибербезопасности.

Ким Кине, исполняющий обязанности начальника отдела кибербезопасности «Вакансию я нашел сам на сайте объявлений. Имея за плечами определенный опыт, я решил попробовать устроиться в крупную и престижную компанию. Для меня было важно, что я буду работать на своей родине. Собеседование прошло успешно, и меня взяли. Когда я пришел, штат был небольшой — всего около 50 человек, команда находилась на стадии становления. Я серьезно включился в процессы и поставил работу аутентификации общих данных учетных записей; в дальнейшем мы участвовали в развитии и других проектов курорта».

По его словам, один из самых больших плюсов «Манжерока», особенно для молодых специалистов, — это возможность получить колоссальный опыт в компании федерального масштаба.

«Здесь можно развивать свои профессиональные качества, выбрать направление для работы, которое тебе особенно нравится, и расти как специалист. А руководство в этом поможет. Курорт предоставляет много возможностей для обучения и повышения квалификации», — рассказывает Ким.

Сейчас у него на курорте много задач. «Изначально у нас был настрой максимально оптимизировать и упростить все процессы, рутинные задачи. Мы по сей день не только продолжаем эту работу, но и трудимся над новыми проектами, к примеру, внедряем в процессы искусственный интеллект. Это создает и более комфортные условия для гостей, и повышает безопасность на курорте. Например, с помощью AI-сервисов мы усилили безопасность склонов курорта, ИИ помогает нам отслеживать неуверенное катание, выявлять нарушителей скоростного режима и оперативно реагировать, если человек получил травму. Безопасность всегда остается нашим главным приоритетом», — сказал Ким.

«Манжерок» открывает возможности для обмена опытом и карьерного роста

Карьерный рост — важный аспект для многих профессионалов при устройстве на работу. Успешная карьера позволяет чувствовать себя востребованным специалистом, видеть, какой вклад ты вносишь в развитие компании.

Александр Павлов пришел работать на курорт в 2018 году на должность специалиста по закупкам. А сегодня работает начальником закупочного подразделения — Центра снабжения.

Александр Павлов, начальник закупочного подразделения — Центра снабжения «Мой первый рабочий день был таким же, как и у всех — знакомство с коллективом, ознакомление с нормативными документами, подготовка рабочего места. Сегодня день проходит по-другому. Обязанности связаны с контролем, распределением и постановкой задач, доработкой нормативно-правовой базы, операционной работой. Конечно, сталкиваемся и с рабочими трудностями. Одна из главных особенностей — решения принимаются после тщательного анализа, это всегда взвешенное решение. При этом руководители всегда относятся к тебе с понимаем и поддержкой».

«Для себя я выбрал «Манжерок», потому что это значимый проект для страны, моего региона и каждого из нас. Участие в развитии такого грандиозного проекта — это то, что вдохновляет и придает сил, заставляет гордиться командой и местом своей работы. У тебя есть задачи, за которые ты несешь персональную ответственность, и чувствуешь свою значимость как сотрудника. Развиваешься ты — развивается курорт. У нас открываются новые горнолыжные трассы, одни из лучших в стране, и гости по достоинству оценивают наши старания», — рассказал Александр Павлов.

«Манжерок» — это встречи с интересными людьми и поток положительных эмоций

Работа, безусловно, способна приносить массу положительных эмоций, особенно если связана с детьми. Каждый день курорт «Манжерок» открывает новые горизонты, наполняя жизнь яркими моментами и вдохновением. Здесь создаются незабываемые воспоминания.

Полина Шурубкова работает на курорте уже третий год. Сначала она занимала должность заместителя руководителя детского досугового центра «Лес Чудес», а весной 2024 года возглавила его.

Полина Шурубкова, руководитель детского досугового центра «Лес Чудес» «Я захотела стать частью команды «Манжерока», потому что здесь можно приобрести огромный опыт работы в сфере туризма и обслуживания, повысить свою квалификацию как профессионала. Работая с детьми, я постоянно развиваюсь и учусь чему-то новому. У нас в досуговом центре — сильная команда, все — жизнерадостные и активные ребята. Поэтому выражение «на работу как на праздник» — это про меня».

Одним из самых ярких моментов стал новогодний праздник, вспоминает она. «Я, уже как руководитель, полностью курировала подготовку и проведение мероприятия для более чем 60 юных гостей-исследователей. Этот день очень ярко сохранился у меня в памяти. Мы встретили детей, провели квесты, дискотеку, пригласили Деда Мороза и Снегурочку, подарили подарки. Мы смогли удивить и порадовать детей — от этого на душе теплее всего. Чувствуешь, что твоя работа нужна и ценится», — рассказала Полина Шурубкова.

Работа с детьми требует чуткого и внимательного подхода, говорит Полина Шурубкова: «Конечно, возникают разные трудности, но всегда помогает руководство. Я знаю, что если появилась проблема — то точно решение найдем сообща».

Комплексный подход — залог кадрового успеха курорта «Манжерок»

Команда курорта подходит к решению кадрового вопроса комплексно — не только создает рабочие места, но и занимается подготовкой квалифицированных кадров для туристической отрасли региона. Особое внимание уделяет привлечению, обучению и местных специалистов. Они играют особую роль в развитии курорта, так как знают регион, его культурные особенности и имеют связь с местным населением.

Курорт вносит вклад в развитие местной экономики через создание рабочих мест и партнерство с образовательными учреждениями для подготовки кадров.

Так, «Манжерок» активно сотрудничает с более чем 10 учебными заведениями. Например, с 2018 года — с Горно-Алтайским политехническим колледжем им. Гнездилова. В 2023 году «Манжерок» стал участником федерального проекта «Профессионалитет». Студентов политехнического колледжа, обучающихся по целевым договорам, принимают на практику с первых лет обучения. Больше всего востребованы повара, горничные и официанты. По итогам проекта всего будет заключено порядка 200 целевых договоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Профессионалитет» обеспечит мне работу в компании, с которой я уже давно знаком. С третьего курса я проходил практику на курорте «Манжерок», остался доволен коллективом и атмосферой. Сейчас заканчивается обучение в колледже, после получения диплома приступлю к работе», — рассказал студент колледжа им. Гнездилова Роман Вотиков.

«Мне интересна туристическая сфера и важен карьерный рост, поэтому я присоединилась к проекту. За время обучения в колледже мы много раз посещали курорт. По итогам собеседования меня пригласили присоединиться к команде ресторана курорта «Горный». Я с ним уже знакома, здесь проходила свою практику», — рассказала студентка колледжа им. Гнездилова Ижена Тадыева.

«Манжерок» также активно инвестирует и в техническое оснащение учебных заведений. Например, в прошлом году при поддержке курорта в политехническом колледже Горно-Алтайска был создан единственный в регионе образовательно-производственный кластер по направлению «Туризм и сфера услуг». Мастерские полностью оснастили идентичным оборудованием, которое используется на курорте. Это позволяет будущим специалистам максимально подготовиться к практике.

Центр компетенций: как курорт подходит к решению проблемы нехватки кадров в регионе и стране

Сегодня в России наблюдается острая нехватка квалифицированных специалистов в области туризма и горнолыжной индустрии. Для решения проблемы в 2021 году на базе «Манжерока» был создан Центр компетенций по управлению горными территориями. Это профессиональная площадка для обсуждения ключевых вопросов отрасли, постоянного мониторинга и анализа рынка горнолыжной техники и оборудования.

«Здесь изучают инновационный опыт, внедряют его и, безусловно, сравнивают аналоги, выбирая лучшие путем практических испытаний», — рассказали в «Манжероке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

В июне этого года Центр компетенций курорта получил образовательную лицензию по дополнительному профессиональному образованию. Он объединяет технических специалистов, аналитиков, управленцев в сфере горной индустрии. Цель — сформировать сообщество профессионалов для обмена опытом и знаниями.

За время работы Центра было проведено множество различных информационных и образовательным мероприятий, включая и партнерские. География обширна — от Камчатки до Кировска. Также мероприятия посетили участники из других стран — Белоруссии и Казахстана.

В рамках Центра компания реализует образовательный проект, который включает в себя три направления: подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, занятых в работе горной инфраструктуры (Отдел эксплуатации канатных дорог, Отдел безопасной эксплуатации горной инфраструктуры, Отдел снегообразования и подготовки трасс, Отдел эксплуатации горнолыжных трасс, Отдел эксплуатации снегоуплотнительных машин и специальной техники); разработку специальных образовательных программ дополнительного образования для специалистов горной инфраструктуры; разработку и создание специальных классов для практического изучения отдельных узлов и агрегатов, используемого в работе оборудования.

Сейчас семинары и курсы проводит команда с олимпийским опытом: команда «Манжерока» участвовала в подготовке к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году на Красной поляне. Это помогает применять лучшие практики в управлении и строительстве «Манжерока», создавая высококлассный курорт.

Курс на дальнейшее развитие

В будущем курорт продолжит развивать инфраструктуру и улучшать сервис, работать над привлечением профессиональных кадров и создавать новые рабочие места. Это привлечет в регион еще больше туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Сегодня кандидаты оценивают компании не только по зарплате, но и по ценностям. Работа — это уже не просто способ заработка, а место, где единомышленники вместе развивают общее дело. Мы активно ищем и внедряем новые решения для привлечения сотрудников», — говорит Владимир Щербинин.

«Манжерок» ставит перед собой амбициозную задачу — увеличить штат в пять раз или до 15 тысяч человек. Для этого компания расширит географию поиска и продолжит усовершенствовать систему мотивации и развития персонала.

«Кадровая политика — это не просто свод правил, а залог комфорта гостей и основа нашего процветания. В «Манжероке» мы осознаем, что именно люди делают наш курорт поистине уникальным. Инвестируя в развитие и поддержку наших сотрудников, мы не только создаем условия для их профессионального роста, но и формируем атмосферу доверия и взаимопомощи. Каждый из нас вносит свой вклад в общее дело, и именно это единство усиливает нашу команду, позволяя нам преодолевать любые вызовы и достигать новых высот», — подытожил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Источник: РБК Новосибирск

ООО «ВК «Манжерок» ИНН 0400014449 Сайт манжерок.рф