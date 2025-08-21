Почему тысячи людей выбирают местом работы курорт «Манжерок»
Привлечение квалифицированных сотрудников — одна из главных задач крупного бизнеса. Как «Манжерок» создает комфортную рабочую среду и почему тысячи сотрудников выбирают его в качестве работодателя — читайте в статье.
Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»
Реализация инвестпроектов меняет рынок труда в стране и создает новые рабочие места для тысяч людей.
В Республике Алтай таким примером является всесезонный курорт Сбера «Манжерок». Это один из самых масштабных туристских проектов страны. По данным республиканского правительства, «Манжерок» — самый крупный работодатель в регионе, — получил статус «Региональный инвестор» и «Социальный инвестор» Республики Алтай не только благодаря привлечению средств в экономику, но и созданию рабочих мест.
На сегодняшний день компания насчитывает 3026 сотрудников. Годом ранее их число было практически в два раза меньше. Благодаря новым туристическим объектам, введенным за последние два года, и сбалансированной социальной политике, количество рабочих мест увеличилось на 43%.
По словам генерального директора Владимира Щербинина, в подборе персонала компания всегда отдает приоритет жителям республики. Сейчас 70% работников — это проживающие в регионе.
Почему люди выбирают «Манжерок» местом своей работы
Крупные компании, такие как «Манжерок», устанавливают на рынке новые стандарты, обеспечивая высокий уровень условий труда, предоставляя социальные гарантии, достойную заработную плату, различные программы лояльности и трансфер.
В рамках официального трудоустройства по ТК РФ работники «Манжерока» получают «белую» заработную плату, соответствующую высокому уровню дохода.
Курорт заботится о своих сотрудниках, в том числе предоставляя бесплатный трансфер до работы и обратно, а также жилье для тех, кто приезжает из других городов. На территории курорта доступно разнообразное питание, а также программы для личного и профессионального развития.Кроме того, сотрудники могут воспользоваться специальными скидками на услуги курорта и выгодными условиями по продуктам ПАО «Сбербанк».
Для будущих и действующих сотрудников наличие уникальных условий, повышающих комфорт, становится особенно важно. В таких компаниях они видят стабильного и надежного работодателя, возможность трудиться вне зависимости от сезона, развиваться в профессии.
Почему люди выбирали местом своей работы «Манжерок», за что его ценят и любят как работодателя и как карьера на курорте изменила их жизнь, рассказали сотрудники курорта.
«Манжерок»: трудиться там, где твой дом
Люди чувствуют особую связь с местом, где они родились, — с родным городом или регионом. Работая здесь, они сохраняют близкие отношения с семьей и друзьями. Особенно это чувствуется в небольших регионах, где такие связи между жителями глубже. Но дело не только в психологическом комфорте, но и ощущении значимости своего вклада.
Максим Попов пришел работать в «Манжерок» полтора года назад. Первые шесть месяцев он занимал должность старшего повара, а затем его повысили до су-шефа. Максим — повар пятого разряда.
«Для меня было важно работать в регионе, в котором я родился и который является моим домом. Я окончил Горно-Алтайский колледж имени Гнездилова по специальности «Организация обслуживания в общественном питании», работал здесь преподавателем на протяжении трех лет. О вакансии в «Манжероке» я узнал от своих студентов-выпускников, с которыми поддерживал связь. Отправил резюме и меня приняли».
По его словам, на курорте «Манжерок» можно реализовать себя и свои идеи. «В этом помогает грамотное руководство, у меня — в лице бренд-шефа, являющегося не просто начальником, но и наставником, который посоветует и подскажет, какое решение лучше принять. По сей день я с благодарностью продолжаю трудиться на благо курорта», — говорит Максим Попов.
Еще один большой плюс в том, что здесь работает огромное количество профессионалов. Это позволяет перенимать опыт других и делиться своим. «Больше всего я люблю кухню малых народов Горного Алтая, в ней очень много интересных и уникальных блюд. В свое время я побывал в Москве, Нижнем Новгороде и даже в одном из городов Италии — и везде представлял местную кухню», — говорит Максим Попов.
За все время работы больше всего ему запомнились дни проведения международного фестиваля «Большой Алтай». «Мы готовили боорсоки — алтайские пончики — обжаренные в масле шарики из теста. Подавали с медом и вареньем. Их разбирали на ура. Один из местных гостей, житель Кош-Агачского района, попробовав блюдо, сказал, что боорсок очень вкусный, как у мамы. Это высокая оценка для повара. Она показывает, что ты не просто специалист, который хорошо готовит, но и понимает внутреннюю гастрономическую культуру региона», — поделился Максим.
Ким Кине работает на курорте «Манжерок» на протяжении семи лет. В 2018 году он пришел на должность системного администратора, а сейчас занимает пост исполняющего обязанности начальника отдела кибербезопасности.
«Вакансию я нашел сам на сайте объявлений. Имея за плечами определенный опыт, я решил попробовать устроиться в крупную и престижную компанию. Для меня было важно, что я буду работать на своей родине. Собеседование прошло успешно, и меня взяли. Когда я пришел, штат был небольшой — всего около 50 человек, команда находилась на стадии становления. Я серьезно включился в процессы и поставил работу аутентификации общих данных учетных записей; в дальнейшем мы участвовали в развитии и других проектов курорта».
По его словам, один из самых больших плюсов «Манжерока», особенно для молодых специалистов, — это возможность получить колоссальный опыт в компании федерального масштаба.
«Здесь можно развивать свои профессиональные качества, выбрать направление для работы, которое тебе особенно нравится, и расти как специалист. А руководство в этом поможет. Курорт предоставляет много возможностей для обучения и повышения квалификации», — рассказывает Ким.
Сейчас у него на курорте много задач. «Изначально у нас был настрой максимально оптимизировать и упростить все процессы, рутинные задачи. Мы по сей день не только продолжаем эту работу, но и трудимся над новыми проектами, к примеру, внедряем в процессы искусственный интеллект. Это создает и более комфортные условия для гостей, и повышает безопасность на курорте. Например, с помощью AI-сервисов мы усилили безопасность склонов курорта, ИИ помогает нам отслеживать неуверенное катание, выявлять нарушителей скоростного режима и оперативно реагировать, если человек получил травму. Безопасность всегда остается нашим главным приоритетом», — сказал Ким.
«Манжерок» открывает возможности для обмена опытом и карьерного роста
Карьерный рост — важный аспект для многих профессионалов при устройстве на работу. Успешная карьера позволяет чувствовать себя востребованным специалистом, видеть, какой вклад ты вносишь в развитие компании.
Александр Павлов пришел работать на курорт в 2018 году на должность специалиста по закупкам. А сегодня работает начальником закупочного подразделения — Центра снабжения.
«Мой первый рабочий день был таким же, как и у всех — знакомство с коллективом, ознакомление с нормативными документами, подготовка рабочего места. Сегодня день проходит по-другому. Обязанности связаны с контролем, распределением и постановкой задач, доработкой нормативно-правовой базы, операционной работой. Конечно, сталкиваемся и с рабочими трудностями. Одна из главных особенностей — решения принимаются после тщательного анализа, это всегда взвешенное решение. При этом руководители всегда относятся к тебе с понимаем и поддержкой».
«Для себя я выбрал «Манжерок», потому что это значимый проект для страны, моего региона и каждого из нас. Участие в развитии такого грандиозного проекта — это то, что вдохновляет и придает сил, заставляет гордиться командой и местом своей работы. У тебя есть задачи, за которые ты несешь персональную ответственность, и чувствуешь свою значимость как сотрудника. Развиваешься ты — развивается курорт. У нас открываются новые горнолыжные трассы, одни из лучших в стране, и гости по достоинству оценивают наши старания», — рассказал Александр Павлов.
«Манжерок» — это встречи с интересными людьми и поток положительных эмоций
Работа, безусловно, способна приносить массу положительных эмоций, особенно если связана с детьми. Каждый день курорт «Манжерок» открывает новые горизонты, наполняя жизнь яркими моментами и вдохновением. Здесь создаются незабываемые воспоминания.
Полина Шурубкова работает на курорте уже третий год. Сначала она занимала должность заместителя руководителя детского досугового центра «Лес Чудес», а весной 2024 года возглавила его.
«Я захотела стать частью команды «Манжерока», потому что здесь можно приобрести огромный опыт работы в сфере туризма и обслуживания, повысить свою квалификацию как профессионала. Работая с детьми, я постоянно развиваюсь и учусь чему-то новому. У нас в досуговом центре — сильная команда, все — жизнерадостные и активные ребята. Поэтому выражение «на работу как на праздник» — это про меня».
Одним из самых ярких моментов стал новогодний праздник, вспоминает она. «Я, уже как руководитель, полностью курировала подготовку и проведение мероприятия для более чем 60 юных гостей-исследователей. Этот день очень ярко сохранился у меня в памяти. Мы встретили детей, провели квесты, дискотеку, пригласили Деда Мороза и Снегурочку, подарили подарки. Мы смогли удивить и порадовать детей — от этого на душе теплее всего. Чувствуешь, что твоя работа нужна и ценится», — рассказала Полина Шурубкова.
Работа с детьми требует чуткого и внимательного подхода, говорит Полина Шурубкова: «Конечно, возникают разные трудности, но всегда помогает руководство. Я знаю, что если появилась проблема — то точно решение найдем сообща».
Комплексный подход — залог кадрового успеха курорта «Манжерок»
Команда курорта подходит к решению кадрового вопроса комплексно — не только создает рабочие места, но и занимается подготовкой квалифицированных кадров для туристической отрасли региона. Особое внимание уделяет привлечению, обучению и местных специалистов. Они играют особую роль в развитии курорта, так как знают регион, его культурные особенности и имеют связь с местным населением.
Курорт вносит вклад в развитие местной экономики через создание рабочих мест и партнерство с образовательными учреждениями для подготовки кадров.
Так, «Манжерок» активно сотрудничает с более чем 10 учебными заведениями. Например, с 2018 года — с Горно-Алтайским политехническим колледжем им. Гнездилова. В 2023 году «Манжерок» стал участником федерального проекта «Профессионалитет». Студентов политехнического колледжа, обучающихся по целевым договорам, принимают на практику с первых лет обучения. Больше всего востребованы повара, горничные и официанты. По итогам проекта всего будет заключено порядка 200 целевых договоров.
Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»
«Профессионалитет» обеспечит мне работу в компании, с которой я уже давно знаком. С третьего курса я проходил практику на курорте «Манжерок», остался доволен коллективом и атмосферой. Сейчас заканчивается обучение в колледже, после получения диплома приступлю к работе», — рассказал студент колледжа им. Гнездилова Роман Вотиков.
«Мне интересна туристическая сфера и важен карьерный рост, поэтому я присоединилась к проекту. За время обучения в колледже мы много раз посещали курорт. По итогам собеседования меня пригласили присоединиться к команде ресторана курорта «Горный». Я с ним уже знакома, здесь проходила свою практику», — рассказала студентка колледжа им. Гнездилова Ижена Тадыева.
«Манжерок» также активно инвестирует и в техническое оснащение учебных заведений. Например, в прошлом году при поддержке курорта в политехническом колледже Горно-Алтайска был создан единственный в регионе образовательно-производственный кластер по направлению «Туризм и сфера услуг». Мастерские полностью оснастили идентичным оборудованием, которое используется на курорте. Это позволяет будущим специалистам максимально подготовиться к практике.
Центр компетенций: как курорт подходит к решению проблемы нехватки кадров в регионе и стране
Сегодня в России наблюдается острая нехватка квалифицированных специалистов в области туризма и горнолыжной индустрии. Для решения проблемы в 2021 году на базе «Манжерока» был создан Центр компетенций по управлению горными территориями. Это профессиональная площадка для обсуждения ключевых вопросов отрасли, постоянного мониторинга и анализа рынка горнолыжной техники и оборудования.
«Здесь изучают инновационный опыт, внедряют его и, безусловно, сравнивают аналоги, выбирая лучшие путем практических испытаний», — рассказали в «Манжероке».
Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»
В июне этого года Центр компетенций курорта получил образовательную лицензию по дополнительному профессиональному образованию. Он объединяет технических специалистов, аналитиков, управленцев в сфере горной индустрии. Цель — сформировать сообщество профессионалов для обмена опытом и знаниями.
За время работы Центра было проведено множество различных информационных и образовательным мероприятий, включая и партнерские. География обширна — от Камчатки до Кировска. Также мероприятия посетили участники из других стран — Белоруссии и Казахстана.
В рамках Центра компания реализует образовательный проект, который включает в себя три направления:
- подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, занятых в работе горной инфраструктуры (Отдел эксплуатации канатных дорог, Отдел безопасной эксплуатации горной инфраструктуры, Отдел снегообразования и подготовки трасс, Отдел эксплуатации горнолыжных трасс, Отдел эксплуатации снегоуплотнительных машин и специальной техники);
- разработку специальных образовательных программ дополнительного образования для специалистов горной инфраструктуры;
- разработку и создание специальных классов для практического изучения отдельных узлов и агрегатов, используемого в работе оборудования.
Сейчас семинары и курсы проводит команда с олимпийским опытом: команда «Манжерока» участвовала в подготовке к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году на Красной поляне. Это помогает применять лучшие практики в управлении и строительстве «Манжерока», создавая высококлассный курорт.
Курс на дальнейшее развитие
В будущем курорт продолжит развивать инфраструктуру и улучшать сервис, работать над привлечением профессиональных кадров и создавать новые рабочие места. Это привлечет в регион еще больше туристов.
Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»
«Сегодня кандидаты оценивают компании не только по зарплате, но и по ценностям. Работа — это уже не просто способ заработка, а место, где единомышленники вместе развивают общее дело. Мы активно ищем и внедряем новые решения для привлечения сотрудников», — говорит Владимир Щербинин.
«Манжерок» ставит перед собой амбициозную задачу — увеличить штат в пять раз или до 15 тысяч человек. Для этого компания расширит географию поиска и продолжит усовершенствовать систему мотивации и развития персонала.
«Кадровая политика — это не просто свод правил, а залог комфорта гостей и основа нашего процветания. В «Манжероке» мы осознаем, что именно люди делают наш курорт поистине уникальным. Инвестируя в развитие и поддержку наших сотрудников, мы не только создаем условия для их профессионального роста, но и формируем атмосферу доверия и взаимопомощи. Каждый из нас вносит свой вклад в общее дело, и именно это единство усиливает нашу команду, позволяя нам преодолевать любые вызовы и достигать новых высот», — подытожил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.
Источник: РБК Новосибирск
ООО «ВК «Манжерок» ИНН 0400014449 Сайт манжерок.рф
Реклама