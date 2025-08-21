Главком ВС Швеции: Россия может попробовать проверить реакцию НАТО

Россия постоянно ищет слабые места в политических и военных системах Запада, заявил в интервью SVT начальник штаба Вооруженных сил Швеции генерал Микаэль Клаэссон. По его словам, Кремль может проверить реакцию альянса, совершив небольшой «захват территории», чтобы испытать паттерны реакции НАТО и пятую статью устава альянса.

По мнению Клаэссона, Россия пытается «разрушить европейское и трансатлантическое единство» и создать политический раскол. «Мы не должны забывать, что в НАТО все строится на решениях консенсуса. Если начать ломать эту логику, это создает слабости, которыми затем можно воспользоваться»,— заявил генерал.

На вопрос о вероятности нападения России господин Клаэссон ответил, что никогда не говорит о вероятности, а о «пространстве возможностей». «Я ошибусь, если буду исключать наихудший сценарий»,— заключил он.