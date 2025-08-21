Nordwind Airlines запустит из Сургута в Казань прямые авиарейсы

Осенью авиакомпания Nordwind Airlines запустит прямые регулярные рейсы из Казани в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщили в пресс-службе перевозчика. Они будут выполняться совместно с авиакомпанией «Икар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

Перелеты запустят в конце октября, рейсы будут выполняться на самолете Embraer 190 на 110 пассажиров. Из Сургута самолет будет отправляться по вторникам и субботам — первый рейс по маршруту назначен на 28 октября, время в пути составит 2 часа 40 минут. Из Казани в Сургут первый самолет вылетит 27 октября — рейсы в обратную сторону запланированы на понедельник и пятницу. Время в пути — 2 часа 25 минут. Стоимость билетов — от 7,7 тыс. руб.

Напомним, в начале июня авиакомпания Utair запустила рейсы из Сургута в два города Татарстана — в Казань и Нижнекамск. Перелеты в Казань совершаются каждую субботу, самолеты в Нижнекамск летают каждый четверг.

Ирина Пичурина