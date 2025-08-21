Сергей Миронов призвал правительство России запретить кикшеринг

Председатель политической партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя министра транспорта РФ с предложением запретить на территории страны прокат электросамокатов. Поводом для этого является «угроза жизни и здоровью граждан», а также неподготовленность инфраструктуры и отсутствие эффективных мер регуляторного воздействия, уточняется в письме, текст которого приводит ТАСС.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Миронов

В письме Сергей Миронов просит «инициировать разработку проекта постановления правительства РФ» о внесении соответствующих изменений в ПДД и представить «позицию правительства» по данному вопросу.

Между тем, по данным столичной Госавтоинспекции, Количество ДТП с участием электросамокатов в Москве с начала года сократилось более чем на 50%. Департамент транспорта Москвы считает, что аварийность удалось снизить за счет «беспрецедентных мер безопасности» — в том числе благодаря требованию получить доступ к аренде через систему Mos ID.

Влад Никифоров, Иркутск