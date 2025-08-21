Самая высокая конкуренция в Челябинской области — среди режиссеров и сценаристов

В июле 2025 года в Челябинской области максимальный конкурс на рынке труда наблюдался среди представителей творческих профессий — режиссеров и сценаристов. На одну вакансию разместили 106 резюме при трех открытых предложениях. Нормой рынка является 4-7,9 резюме на вакансию, сообщает hh.ru.

На втором месте по количеству претендентов на рабочее место оказалась специальность арт-директора, креативного директора. Сейчас требуются два таких сотрудника, а соотношение составляет 104,5 резюме на вакансию. Также в топ-20 профессий вошли: копирайтер, редактор, корректор (97,7 резюме на вакансию), финансовый менеджер (89,7), финансовый контролер (80), тестировщик (77,3), менеджер/консультант по стратегии (77), журналист, корреспондент (73), продуктовый аналитик (68), видеооператор, видеомонтажер (67,5), казначей (64), директор по информационным технологиям (63,5), продюсер (62), гейм-дизайнер (61,5), генеральный директор, исполнительный директор (58,6), руководитель отдела персонала (56,3), руководитель отдела логистики (53,7), переводчик (53,1), психолог (49,6), комплаенс-менеджер (45).

Отдельно в hh.ru отмечают, что в список не попала ни одна рабочая профессия.

Виталина Ярховска