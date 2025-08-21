В Тюменской области Россельхознадзор аннулировал 100 документов на зерно

Сотрудники Россельхознадзора с начала года аннулировали 100 документов на зерно в Тюменской области, сообщили в управлении ведомства по Тюменской области, ЯНАО И ХМАО.

Фото: Россельхознадзор Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

С 9 января по 19 августа 2025 года Россельхознадзор проверил 1388 документов по идентификации зерна (СДИЗ), предназначенных как для экспорта зерна с территории Тюменской области, так и для перевозки внутри России. Часть документов аннулирована из-за недостоверных данных — неверных указаний пункта отправления и номеров транспорта, а также из-за несоответствия потребительских свойств зерна национальным стандартам.

По данным ведомства, например, компании «Союз», «Катайский Комбикормовый завод», «Альтернатива+», «Ишимский КХП» и «Транзит» с нарушениями отправили зерна гороха и семена рапса. Им выданы предостережения о недопустимости нарушений требований.

Напомним, зимой в Свердловской области Россельхознадзор аннулировал декларацию о соответствии на партию зерна пшеницы объемом 9 тыс. тонн после выявления недостоверных сведений и нарушений требований технического регламента о безопасности зерна.

Ирина Пичурина