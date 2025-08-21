Томский КДВ одержал вторую крупную победу в Кубке России по футболу

Футбольный клуб КДВ, лишь первый сезон выступающий в Третьей лиге, прошел и вторую стадию Кубка России. В матче 20 августа на домашнем стадионе в Томске он разгромил «Динамо-Владивосток» со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый тайм завершился без забитых голов, хотя у динамовцев была идеальная возможность. В начале матча нападающий гостей бил по пустым воротам КДВ с пары метров, но мяч ушел выше перекладины.

На 58-й минуте за второе предупреждение был удален игрок приморской команды, и томичи оказались в большинстве. Тут же Максим Палиенко со штрафного открыл счет. Затем у томичей забили Денис Степаненко и Даниил Кондраков.

Напомним, в первом раунде КДВ обыграл со счетом 4:0 любительскую команду из Владивостока «Анри».

В другом матче дня «Динамо-Барнаул» уступило в Орехово-Зуеве местном клубу «Знамя Труда» 1:2. 21 августа в Черемхове «Иркутск» будет принимать новосибирскую «Сибирь».

Валерий Лавский