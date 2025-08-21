Омский «Авангард» обыграл «Сибирь» на старте хоккейного Кубка Блинова

В Омске 20 августа стартовал традиционный предсезонный турнир клубов Континентальной хоккейной лиги Кубок Блинова. В первый день соревнований состоялось сибирское дерби — местный «Авангард» на «G-Drive Арене» в присутствии более чем 10 тыс. зрителей принимал новосибирскую «Сибирь».

Основное время матча закончилось со счетом 2:2. У хозяев отличились Александр Волков и Игорь Мартынов, у гостей — Сергей Широков и Алексей Яковлев. «Авангарду» удалось вырвать победу в овертайме, решающую шайбу провел Дамир Шарипзянов.

Другая игра первого дня Кубка Блинова завершилась поражением российского чемпиона — ярославского «Локомотива». Он уступил череповецкой «Северстали» со счетом 0:2.

Помимо этих четырех команд в Кубке Блинова выступает нижнекамский «Нефтехимик». 21 августа он встретится с «Авангардом».

Валерий Лавский