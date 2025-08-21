Дело о мошенничестве возбудили против трех сотрудников научного центра Кемерова

Трех сотрудников кемеровского АО «Научный центр ВостНИИ» подозревают в махинациях с выплатами подчиненным. В отношении фигурантов дела возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, начальник отдела проектирования и два главных инженера проектов учреждения с января 2024-го по апрель 2025 года начисляли работникам премии. После чего требовали от сотрудников вернуть им выплаты. Таким образом, фигуранты дела получили более 2,8 млн руб., считают правоохранители.

Двое из подозреваемых задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в ведомстве, третьего фигуранта дела по решению следователя задерживать не будут.

Согласно ЕГРЮЛ, АО «Научный центр ВостНИИ» зарегистрировано в декабре 2007 года. Учредителем организации с мая 2021 года является Российская Федерация. До ноября 2017-го — Росимущество. Гендиректором является Олег Тайлаков. Уставной капитал — 18,9 млн руб. Как указывается на сайте центра, учреждение занимается обеспечением стабильности функционирования системы промышленной безопасности и охраны труда в угольной отрасли.

Александра Стрелкова