Экс-президент Бразилии пытался получить убежище в Аргентине

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, находящийся под домашним арестом с 4 августа, ранее отправлял электронное письмо президенту Аргентины Хавьеру Милею с просьбой о предоставлении убежища. Письмо сохранилось на телефоне Болсонару, пишет Reuters со ссылкой на официальное сообщение полиции Бразилии.

Фото: Adriano Machado / Reuters

Уточняется также, что письмо датируется февралем 2024 года. Офис президента Аргентины, как и представители Болсонару не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Сообщение полиции стало частью окончательного полицейского отчета, в котором Болсонару и его сын Эдуарду были официально обвинены в попытке вмешательства в продолжающийся судебный процесс, в рамках которого бывший президент Бразилии предстает перед судом по обвинению в подготовке государственного переворота с целью отмены результатов выборов 2022 года, в ходе которых он проиграл левому президенту Луису Инасиу Луле да Силве. Судебный процесс должен начаться в сентябре.

На стороне Болсонару выступает президент США Дональд Трамп, назвав ранее судебный процесс «охотой на ведьм» и призвав «немедленно его прекратить». Одновременно с этим Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины в отношении бразильских товаров, мотивировав это решение именно судебным делом. Кроме того, Госдеп США осудил решение Верховного суда Бразилии о домашнем аресте Болсонару, заявив, что США «привлекут к ответственности всех, кто содействует и пособничает репрессивным действиям».

Влад Никифоров, Иркутск