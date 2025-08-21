Путин: У России есть надежный ядерный щит

Президент России Владимир Путин в поздравлении работников атомной сферы с 80-летием отрасли, заявил, что у страны есть надежный «ядерный щит».

«Сегодня атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России. …Вы (работники отрасли — “Ъ”) эффективно решаете задачи, направленные на внедрение прорывных технологий в ключевые отрасли экономики, реализацию инфраструктурных проектов, модернизацию атомного ледокольного флота, вносите весомый вклад в освоение космического пространства»,— сказано в поздравлении.

По словам президента, создание в 1945 году атомной отрасли определило развитие отечественной экономики и энергетики, а также помогло укрепить национальную безопасность.