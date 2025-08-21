Курс доллара. Прогноз на 21–22 августа

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Рубль может получить дополнительную поддержку со стороны экспортеров В начале недели курс рубля начал снижаться из-за отмены обязательств по репатриации и продажи валютной выручки, а также под давлением новостного геополитического фона. Однако со вторника покупки в национальной валюте активизировались, что позволило ей отыграть большую часть потерь. При этом курс рубля продолжил движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11–11,5 руб./CNY, обусловленного сбалансированностью спроса и предложения. Во второй половине недели рубль может получить дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые будут аккумулировать рублевую ликвидность в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 28 августа. В этом случае котировки иностранных валют будут находиться под давлением навеса рублевой ликвидности, а курс рубля может перейти к нижней границе нашего целевого диапазона.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства До конца недели не ждем резких движений На прошлой неделе был обнулен норматив продажи валютной выручки экспортерами. В моменте это дало скорее психологический эффект, и курс рубля показывал незначительное ослабление к доллару несколько торговых сессий подряд. Но на короткой дистанции это слабо поможет курсу, экспортеры и так продавали около 90% экспортной выручки, что значительно выше установленного ранее лимита. Поэтому до конца недели не ждем резких движений, и возможен небольшой откат доллара в район 78,44 руб., верхняя граница курса до пятницы видится в районе 81 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Август — традиционно не самый лучший месяц для рубля Доллар вышел за пределы коридора 78–80, в котором находился несколько месяцев (не считая конца июля, когда было ожидание введения очередных жестких санкций). Август — традиционно не самый лучший месяц для рубля. Помимо присущих этому месяцу шоков, возрастает импорт туристических услуг и, соответственно, спрос на валюту. Волатильность курса все еще низкая, и пока нет неопределенности по ряду политических вопросов, рубль продолжит медленно ослабляться на фоне восстановления импорта в том числе в результате снижения ключевой ставки. Ожидаем курс в диапазоне 79–81 руб./$. в ближайшую неделю.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Поводов для его ослабления по-прежнему немного в краткосрочной перспективе Насыщенный геополитический фон слабо влияет на обменные курсы рубля, однако отсутствие неопределенности скорее заставляет участников рынка повысить интерес к валюте. Несмотря на то что август традиционно не лучший месяц для динамики рубля, поводов для его ослабления по-прежнему немного в краткосрочной перспективе. Приближение налогового периода также повышает шансы на то, что нацвалюта останется в текущих границах волатильности.