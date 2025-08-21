Курс доллара. Прогноз на 21–22 августа
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
На текущей неделе российский рубль продолжил терять позиции против ведущих мировых валют. По итогам внебиржевых торгов среды курс доллара закрылся на отметке 80,71 руб./$, что на 56 коп. выше значений предшествующей недели. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился на 8 коп., до отметки 80,10 руб./$. Давление на курс рубля оказывает смягчение требований по репатриации валютной выручки экспортерами в Россию и ее продажи на рынке.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|78.00-80.00
|Банк Русский Стандарт
|79.00-81.00
|ПСБ
|79.00-83.00
|Банк Зенит
|80.00
|«Цифра банк»
|75.00-85.00
|Консенсус-прогноз *
|80.00
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Рубль может получить дополнительную поддержку со стороны экспортеров
В начале недели курс рубля начал снижаться из-за отмены обязательств по репатриации и продажи валютной выручки, а также под давлением новостного геополитического фона. Однако со вторника покупки в национальной валюте активизировались, что позволило ей отыграть большую часть потерь. При этом курс рубля продолжил движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11–11,5 руб./CNY, обусловленного сбалансированностью спроса и предложения. Во второй половине недели рубль может получить дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые будут аккумулировать рублевую ликвидность в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 28 августа. В этом случае котировки иностранных валют будут находиться под давлением навеса рублевой ликвидности, а курс рубля может перейти к нижней границе нашего целевого диапазона.
До конца недели не ждем резких движений
На прошлой неделе был обнулен норматив продажи валютной выручки экспортерами. В моменте это дало скорее психологический эффект, и курс рубля показывал незначительное ослабление к доллару несколько торговых сессий подряд. Но на короткой дистанции это слабо поможет курсу, экспортеры и так продавали около 90% экспортной выручки, что значительно выше установленного ранее лимита. Поэтому до конца недели не ждем резких движений, и возможен небольшой откат доллара в район 78,44 руб., верхняя граница курса до пятницы видится в районе 81 руб./$.
Август — традиционно не самый лучший месяц для рубля
Доллар вышел за пределы коридора 78–80, в котором находился несколько месяцев (не считая конца июля, когда было ожидание введения очередных жестких санкций). Август — традиционно не самый лучший месяц для рубля. Помимо присущих этому месяцу шоков, возрастает импорт туристических услуг и, соответственно, спрос на валюту. Волатильность курса все еще низкая, и пока нет неопределенности по ряду политических вопросов, рубль продолжит медленно ослабляться на фоне восстановления импорта в том числе в результате снижения ключевой ставки. Ожидаем курс в диапазоне 79–81 руб./$. в ближайшую неделю.
Поводов для его ослабления по-прежнему немного в краткосрочной перспективе
Насыщенный геополитический фон слабо влияет на обменные курсы рубля, однако отсутствие неопределенности скорее заставляет участников рынка повысить интерес к валюте. Несмотря на то что август традиционно не лучший месяц для динамики рубля, поводов для его ослабления по-прежнему немного в краткосрочной перспективе. Приближение налогового периода также повышает шансы на то, что нацвалюта останется в текущих границах волатильности.
Госдолг США впервые в истории превысил $37 трлн
На стороне рубля по-прежнему высокая ставка, являющаяся сдерживающим фактором для внутреннего спроса на импорт. Событие, способное повлиять на геополитику и валютно-энергетический рынок,— перспективы мирных переговоров. В базовом же сценарии осенью ожидается постепенное ослабление рубля. Не стоит забывать и о наметившемся тренде на снижение ставки, пусть еще и высокой на текущий момент. В связи с чем значимость фактора поддержки рубля в виде высокой ставки будет постепенно снижаться. Так, на заседании 12 сентября наиболее вероятный сценарий — ее снижение на очередные 200 б. п. В фокусе — прогнозы по ставке ФРС, где ожидается возвращение к «ястребиной» риторике. Не в пользу доллара — данные о том, что госдолг США впервые в истории превысил $37 трлн. На стороне евро — относительная неуверенность инвесторов в стабильности доллара на фоне тарифной непредсказуемости Дональда Трампа.