Губернатора Сальдо от заложенных взрывных устройств спасали жители Херсона

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу RT рассказал, как жители Херсона спасли его от нескольких покушений.

«В Херсоне я 11 лет был мэром, меня все знали — любой человек знал. Так меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать, там в кустах что-то лежит»,— сказал он.

Господин Сальдо заявил, что убить его планировали власти Украины, нацеливаясь на лидеров общественного мнения. Он подчеркнул, что не «обижается» и не «злится» на украинцев, так как понимает, что убить его хотели «не обычные люди». Глава региона также добавил, что по его мнению, конфликт на Украине создан искусственно.