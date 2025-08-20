Брат главкома армии Украины сообщил о тяжелом состоянии их отца
Отец главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского находится при смерти. Об этом «РИА Новости» сообщил брат военачальника. Он попросил журналистов больше не беспокоить семью.
Фото: Семейный архив Станислава Сырского
До этого Telegram-канал Shot сообщал, что 86-летний Станислав Сырский тяжело болен, а его состояние обострилось из-за перенесенного коронавируса. Издание утверждало, что его лечение оплачивает сам генерал ВСУ, и недавно он перевел семье 2,5 млн руб. Лечение он проходит в России.
Родители военачальника и его брат живут во Владимире. Семья генерала занимает пророссийскую позицию, отмечает РБК. Его отец — полковник в отставке, мать, по информации РЕН ТВ, поет в хоре ветеранов труда «Околица». СМИ сообщали, что родители тяжело переживали из-за назначения господина Сырского на должность командующего.