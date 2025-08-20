Брат главкома армии Украины сообщил о тяжелом состоянии их отца

Отец главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского находится при смерти. Об этом «РИА Новости» сообщил брат военачальника. Он попросил журналистов больше не беспокоить семью.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что 86-летний Станислав Сырский тяжело болен, а его состояние обострилось из-за перенесенного коронавируса. Издание утверждало, что его лечение оплачивает сам генерал ВСУ, и недавно он перевел семье 2,5 млн руб. Лечение он проходит в России.

Родители военачальника и его брат живут во Владимире. Семья генерала занимает пророссийскую позицию, отмечает РБК. Его отец — полковник в отставке, мать, по информации РЕН ТВ, поет в хоре ветеранов труда «Околица». СМИ сообщали, что родители тяжело переживали из-за назначения господина Сырского на должность командующего.