Депутаты согласились на сырое

Заксобрание Ульяновской области приняло новый порядок избрания главы областного центра, соответствующий требованиям измененного федерального законодательства об общих принципах организации МСУ. Согласно документу, мэра должна выбирать гордума из числа кандидатов, предложенных губернатором, исходя из предложений общественных и политических организаций. Регионы своими законодательными актами были вправе расширить перечень организаций, имеющих право выдвигать кандидатов. Двое депутатов раскритиковали законопроект, назвав его «сырым», остальные промолчали и приняли документ почти единогласно. Эксперты считают, что ситуация свидетельствует о деградации политической системы в регионе.

В среду на заседании заксобрания Ульяновской области депутаты почти единогласно проголосовали за внесение изменений в региональный закон об организации местного самоуправления, которыми устанавливался новый порядок избрания мэра Ульяновска.

Законопроект разрабатывало управление внутренней политики администрации губернатора. Согласно документу, главу Ульяновска теперь будет избирать гордума из числа кандидатов, представленных губернатором региона. Такой особый порядок выборов региональных центров установлен новым федеральным законом №33-ФЗ от 20 марта 2025 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Как отметил, представляя законопроект, глава управления внутренней политики Антон Буторин, федеральным законом предусмотрены четыре формы избрания главы города (на прямых муниципальных выборах, гордумой из своего состава, гордумой из представленных губернатором кандидатов и гордумой из кандидатов, представленных конкурсной комиссией), но для региональных центров «предусмотрен единственный порядок — только избрание представительным органом из числа кандидатур, предложенных губернатором».

Согласно прилагаемому к законопроекту положению о порядке таких выборов, предлагать губернатору кандидатов на пост мэра вправе организации, оговоренные в законе №33-ФЗ: политические партии, представленные в Госдуме и региональном заксобрании, совет муниципальных образований региона, региональная общественная палата, Всероссийская ассоциация развития МСУ.

Федеральным законом предписывалось регионам разработать детальный порядок выборов, а также дано право расширить этот список организаций, имеющих право на выдвижение, но авторы законопроекта им не воспользовались.

Согласно положению, предложения организаций по кандидатам передаются в спецкомиссию, состав которой определяется губернатором (порядок формирования и действий комиссии не оговорен), комиссия после проверки документов, отсеяв тех, кто не соответствует требованиям, вносит губернатору представление о кандидатах, а тот из этого списка определяет не менее двух кандидатов «с учетом их авторитета и репутации». Если гордумой ни один из них не избран, организации могут в течение 20 дней выдвинуть новых кандидатов, и процесс повторится. Какими должны быть действия губернатора в случае повторного неизбрания мэра, не оговаривается.

Лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев заметил, что региону было дано право расширить перечень организаций, но авторы документа этим не воспользовались, хотя следовало бы «обеспечить максимальную возможность внесения кандидатур» от самого широкого спектра организаций, «имея понимание, что у населения сейчас огромный запрос на прямые выборы мэров». Как заметил депутат, из перечня «исключена Общественная палата Ульяновска, хотя она имеет прямое отношение к жизни города» (в Самарской области, к примеру, Общественная палата города в перечень входит). Кроме того, господин Грачев отметил, что в положении не сказано, сколько раз может повторяться процедура внесения кандидатур в случае неизбрания мэра гордумой, имеет ли право губернатор вносить одну и ту же кандидатуру дважды (в Самарской области это оговорено), «занимается ли комиссия только проверкой документов или вырабатывает рекомендации», отсутствует порядок формирования комиссии.

Господин Буторин заявил, что из 18 регионов, принявших такие законы, есть те, где добавлены и другие общественные организации, «в том числе ветеранские», но разработчики ориентировались на большинство регионов, а «в 90% из них» тот же перечень, что в федеральном законе.

Коллегу поддержал внефракционный депутат Сергей Моргачев, отметивший, что «так и не понятно, кто будет в комиссии принимать решения», «будут там депутаты или только исполнительная власть». «А давайте примем закон, а потом что хотим, то и творим!» — сыронизировал депутат, напомнив, что из-за несовершенства положения «пять лет не могли избрать мэра Димитровграда», «а потом получилось, что все крайние, вот так и здесь может получиться». «Почему мы должны равняться на 90% субъектов? Давайте или гласно принимать решения, или пусть уж принимает решения только губернатор»,— добавил господин Моргачев.

Спикер заксобрания Валерий Малышев заявил, что «пределов для совершенства нет», и «можно вернуться к закону через полгода или после первого избрания». «Я бы не удивился, если бы был закон, который наделяет губернатора правом назначать мэра так же, как и президент мог бы назначать губернаторов. И деньги бы сохранились»,— заметил спикер.

«Я был уверен, что этот законопроект станет ключевым вопросом заседания, а оказалось, что все промолчали. Создалось впечатление, что все были заинтересованы в таком тихом, минимальном обсуждении, чтоб проскочил документ незамеченным»,— сказал «Ъ» Дмитрий Грачев, назвав закон «сырым» и отметив, что «к нему надо будет вернуться».

Ульяновский политолог, член экспертного совета регионального фонда профессиональных исследований РАПИР Николай Васин считает, что «было бы желательно максимально расширить перечень выдвигающих организаций и прописать требования по открытости и гласности, чтобы обеспечить населению хотя бы косвенное участие в процессе». «Я думаю, депутаты намеренно промолчали, потому что понимали, что подавляющее большинство горожан выступает за прямые выборы мэра, и людям все это не понравится»,— сказал политолог, заметив, что «и это молчание, и то, что депутаты не хотят вдумываться в смысл законопроектов», «в очередной раз свидетельствует о деградации политической системы в регионе».

