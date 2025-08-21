«Росгосстрах» присвоил прошедшему в Ульяновске граду статус «массовый убыток»

Страховая компания «Росгосстрах» в связи с большим количеством пострадавших от прошедшего в понедельник в Ульяновске града присвоило событию статус «массовый убыток».

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», ливень с крупным градом и сильным ветром обрушился на Ульяновск в понедельник, 18 августа. По данным Управления гражданской защиты Ульяновска, на территории города упало 12 деревьев, зафиксировано четыре факта обрыва проводов, поступило 114 сообщений о повреждении градом автомобилей.

Очевидцы сообщали, что градины достигали размера с куриное яйцо. Основное количество поврежденных автомобилей было зафиксировано в Новом городе Заволжского района Ульяновска, особенно много — на автостоянке около самолетостроительного завода «Авиастар». Автомобили получили глубокие вмятины на крышах и капотах, у многих машин разбиты стекла. Сообщалось также о разбитых стеклах зданий, в том числе — в здании Центральной городской клинической больницы Ульяновска. В Новом городе около Дома быта градиной убило ворону.

В страховой компании отмечают, что за сутки получили свыше 30 заявлений о страховом случае от клиентов с полисами КАСКО, «таких обращений было даже больше, чем от страхователей жилья, имущество которых также пострадало от непогоды».

Компания отмечает, при статусе «массовый убыток» процесс урегулирования и выплат будет проходить для клиентов по упрощенной, а где возможно — по ускоренной процедуре.

По данным компании, повреждения градом — самый частый повод для обращения клиентов с полисами КАСКО после непогоды. В последние годы на это явление приходится две трети заявлений от автомобилистов по риску «стихийные бедствия»: 60% в 2023 году, 67% в 2024-м и 64% в 2025-м. «Последствия града — самые затратные из непогодных последствий, поскольку порой необходима полная покраска автомобиля, замена стекол, капотов и багажников», — отмечают в Росгосстрахе. В прошлом году максимальное возмещение после крупного града (1,3 млн руб.) компания выплатила за ремонт автомобиля Jaecoo J7 из Карачаево-Черкессии. В этом году максимальное возмещение пока составляло 240 тыс. руб. за ремонт после града автомобиля Chery Tiggo 4/Pro в Пензенской области.

Сколько средств уйдет на выплату страховых случаев по последствиям Ульяновского града, в компании пока не берутся прогнозировать, но отмечают, что речь идет о «значительных масштабах страхового события».

Андрей Васильев, Ульяновск