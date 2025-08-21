Ввод АЭС «Аккую» в Турции может сдвинуться на три-четыре месяца

Запуск АЭС «Аккую» в Турции может сдвинуться на три-четыре месяца вправо, но «Росатом» сохраняет планы по вводу в 2026 году. Об этом глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил журналистам в кулуарах мероприятия, посвященного празднованию 80-летия атомной отрасли.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В январе господин Лихачев говорил, что «Росатом» планирует обратиться в суд с иском к немецкой Siemens из-за отказа поставить предоплаченное оборудование на АЭС «Аккую». Шансы взыскания убытков на данный момент «Росатом» оценивает достаточно высоко, сообщил он в среду.

Ранее господин Лихачев пояснял, что общие контрактные сроки реализации проектов в Турции соблюдаются.

«Аккую» — первая АЭС в Турции, которая будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1,2 тыс. МВт каждый. Создание проекта полностью финансирует российская сторона. В декабре 2023 года первый энергоблок станции получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Анна Тыбинь, Нижний Новгород