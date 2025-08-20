КС не признал сожительство поводом для выплаты за гибель на СВО

В Конституционный суд России обратилась россиянка Елена Самоши — она оспаривала советский указ времен Великой Отечественной войны. Документ позволил парам, жившим как семья до 8 июля 1944 года, оформить свои отношения как брак, и время, прожитое вместе, государственные органы учитывали официально.

Госпожа Самоши стала оспаривать этот указ, поскольку пыталась добиться официального признания ее собственных отношений с военнослужащим. Это бы позволило ей получить единовременную выплату, предусмотренную президентским указом от 5 марта 2022 года. Документ позволяет члену семьи военнослужащего получить выплату за его гибель.

Суды отказывались признавать юридическую силу ее отношений с военнослужащим, ссылаясь на советский указ. Женщина в высшем судебном органе ссылалась на статьи 19 и 46 Конституции, которые гласят, что все равны перед законом и что решения государственных органов могут быть обжалованы в суде.

Конституционный суд же указал, что сожительство не порождает правовых последствий и не устанавливается судами в качестве факта, имеющего юридическое значение. Советские власти сделали исключение для граждан с учетом ранее действовавшего законодательства. Конституционный суд отказался рассматривать жалобу госпожи Сатоши, решение окончательное и не подлежит обжалованию.