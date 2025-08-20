Китай нагрузил импорт

Объем импорта китайских грузовиков показал резкий рост месяц к месяцу по итогам июля. Впрочем, участники рынка не верят, что речь идет о долгосрочном тренде: скорее это реакция на изменившиеся ставки утильсбора с 1 августа или поставки по отдельным контрактам. Депрессия на рынке продолжается, а стоки усугубляют ситуацию. Впрочем, темпы падения продаж могут снизиться осенью, верят в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Поставки грузовых автомобилей из Китая в Россию в июле относительно июня выросли в 1,5 раза, до $108,37 млн, следует из данных таможенного управления КНР. Значительнее всего экспорт увеличился в сегменте грузовых автомобилей массой свыше 20 тонн: в 13 раз к июню, до $68,28 млн. Остальные категории, по данным таможни, показывают негативную динамику месяц к месяцу.

Экспорт техники до 5 тонн снизился на 15,6%, до $10,27 млн, от 5 тонн (без учета категории свыше 20 тонн) — на 69,3%, до $3,46 млн, самосвалов — на 40,3%, до $26,34 млн.

до 5 тонн снизился на 15,6%, до $10,27 млн, от 5 тонн (без учета категории свыше 20 тонн) — на 69,3%, до $3,46 млн, — на 40,3%, до $26,34 млн. Относительно июля 2024 года поставки грузовиков в целом сократились на 54% на фоне низкого спроса.

По мнению источника “Ъ” в транспортной компании, рост ввоза в июле связан с корректировкой с 1 августа коэффициентов расчета суммы утильсбора на грузовые автомобили, включая новые автосамосвалы, фургоны и рефрижераторы. К примеру, на автомобили-фургоны (массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн) коэффициент на 2025 год составлял 17,48, а с 1 января 2026 года должен был увеличиться до 19,23.

«Согласно изменениям, уже с 1 августа 2025 года коэффициент увеличивался до 28,67. В рублевом эквиваленте изменение суммы утилизационного сбора составило 1,68 млн руб.»,— рассказывает собеседник. Всплеск поставок, уверен источник “Ъ”, не тенденция, а скорее краткосрочная реакция бизнеса.

Второй собеседник “Ъ” в автопроме полагает, что резкий рост поставок в сегменте грузовиков свыше 20 тонн, вероятно, следствие единичных контрактных поставок. На текущем рынке низкого спроса сохраняется высокая степень затоваривания, напоминает он, поэтому даже изменение утильсбора и прочие факторы вряд ли могут способствовать тренду на увеличение импорта из КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов констатирует, что в этом году наблюдается резкое падение продаж коммерческой техники, в частности седельных тягачей, а также среднетоннажных коммерческих автомобилей. «С учетом накопленных стоков этой техники 2023–2024 годов выпуска у дистрибуторов, большими остатками "изъятых" тягачей у лизинговых компаний, рост импорта грузовой техники точно не связан с седельными тягачами»,— рассуждает он. По мнению представителя транспортной компании Dentro Георгия Полянского, порядка 30–40% изъятой техники никогда не выйдет в работу: будет либо «врастать в землю», либо разбираться на запчасти.

На складах сейчас ориентировочно находится свыше 30–35 тыс. тяжелых грузовиков, подсчитал Дмитрий Бабанский из SBS Consulting.

Китай, полагает господин Бабанский, стимулирует экспорт для компенсации замедления внутреннего рынка. В 2025 году для экспортеров грузовиков свыше 12 тонн НДС был снижен до 13% вместо стандартных 17%. Кроме того, банки КНР еще в мае запустили льготные кредитные программы для экспортеров тяжелой техники (в том числе грузовиков), ставка по которым 1,5–2,75% годовых в юанях, добавляет он.

По оценке независимого эксперта Максима Худалова, на рост поставок также могло повлиять укрепление рубля. При этом дальнейший рост импорта грузовиков из КНР, вероятно, создаст серьезные риски для КамАЗа, который уже вынужден частично переходить на четырехдневную рабочую неделю в связи с кризисом на рынке, добавляет третий источник “Ъ”.

По данным «Автостата», продажи новых тяжелых грузовиков в России (более 16 тонн) в июле сократились год к году на 61,6%, до 1,64 тыс. штук, среднетоннажных (от 3,5 до 16 тонн) — на 48,6%, до 987 штук. По итогам года опрошенные “Ъ” эксперты также ожидают отрицательной динамики. Это связано с высокой базой — рекордными результатами прошлых лет и, как следствие, выбранным спросом, а также высокими кредитными ставками. По прогнозу Дмитрия Бабанского, продажи тяжелых грузовиков по итогам года, вероятно, упадут на 25–30%. Впрочем, источник “Ъ” ожидает, что темпы падения рынка грузовиков замедлятся осенью — это традиционный для сегмента период оживления спроса.

Наталия Мирошниченко