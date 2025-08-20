В Черноземье 21 августа будет тепло, до +27°С днем

В четверг, 21 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется преимущественно облачная и сухая погода. Местами осадки. Температура будет варьироваться от +11°C до +27°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью — +14°C. Днем воздух прогреется до +27°C, переменная облачность.

В Воронеже ночью — +14°C, днем — малооблачно, температура поднимется до +26°C.

В Курске в течение суток облачно с прояснениями, без осадков: от 12 °C ночью до +25°C днем.

В Липецке будет облачно, температура варьируется от +13°C ночью до +25°C днем.

В Орле прогнозируются дожди: ночью — +10°C, днем — +23°C.

В Тамбове в течение суток пасмурная погода без осадков: ночью — +11°С, днем —+23°С.

